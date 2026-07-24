От ПВО до разминирования. Минобороны показало новое поколение боевых роботов

На одном из полигонов Московского военного округа Минобороны показало новые военные роботизированные комплексы. Об этом сообщили «Известия» .

Многие образцы уже доработали по пожеланиям бойцов с учетом опыта использования в зоне СВО.

Наземные робототехнические комплексы спроектированы под разные задачи. Среди них противотанковый ракетный комплекс, способный поражать цели на дистанции 5-10 километров, робот с 30-миллиметровой пушкой для поддержки штурмовых действий и борьбы с беспилотниками, платформа с гранатометом и система ПВО.

Помощниками саперов станут две модификации НРТК «Курьер». Одна может устанавливать мины и перемещать обнаруженные взрывоопасные предметы. Другая может расчистить проход в минном поле для штурмовика в полной экипировке.

Всеми роботами можно управлять с расстояния до нескольких километров.

Ранее российские бойцы установили на роботизированный комплекс реактивный огнемет «Шмель».