От ПВО до разминирования. Минобороны показало новое поколение боевых роботов
Минобороны показало новое поколение боевых роботов на полигоне
На одном из полигонов Московского военного округа Минобороны показало новые военные роботизированные комплексы. Об этом сообщили «Известия».
Многие образцы уже доработали по пожеланиям бойцов с учетом опыта использования в зоне СВО.
Наземные робототехнические комплексы спроектированы под разные задачи. Среди них противотанковый ракетный комплекс, способный поражать цели на дистанции 5-10 километров, робот с 30-миллиметровой пушкой для поддержки штурмовых действий и борьбы с беспилотниками, платформа с гранатометом и система ПВО.
Помощниками саперов станут две модификации НРТК «Курьер». Одна может устанавливать мины и перемещать обнаруженные взрывоопасные предметы. Другая может расчистить проход в минном поле для штурмовика в полной экипировке.
Всеми роботами можно управлять с расстояния до нескольких километров.
Ранее российские бойцы установили на роботизированный комплекс реактивный огнемет «Шмель».