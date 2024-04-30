Сапер рассказал о жестком способе ВСУ маскировать мины в трупах животных | 360°

30 апреля 2024, 05:05
Сапер рассказал о жестком способе ВСУ маскировать мины в трупах животных
Сапер Улуй: ВСУ прячут мины в трупах животных и оставляют их на дороге
Украинские боевики маскируют мины ПТМ, пряча их в трупах собак и других животных, которые оставляют на дороге. Об это РИА «Новости» рассказал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Улуй.
ВСУ используют противотанковые мины с дистанционным датчиком цели, реагирующим на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса, пояснил сапер.
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«Убивают собаку, берут „ПТМку“ снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. <…> На 1,5 метра мина реагирует», — рассказал сапер.
Улуй пояснил, что такой способ минирования известен давно и довольно распространен. Труп животного не вызывает подозрения и его обычно не обходят слишком далеко.
Российские саперы к концу апреля смогли разминировать около половины территории Авдеевки. Работы начали с путей передвижения, после этого займутся разминированием частного сектора.
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