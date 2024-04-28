«Работы много». Саперы раскрыли особенности разминирования Авдеевки | 360°

Спецоперация 28 апреля 2024, 23:27 «Работы много». Саперы раскрыли особенности разминирования Авдеевки «Известия»: саперы разминировали около половины территории Авдеевки РИА «Новости»

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Саперы ВС России к концу апреля смогли разминировать около половины территории Авдеевки в Донецкой народной республике. Об этом «Известиям» рассказал военный с позывным Панда.

«Авдеевку очистили от взрывоопасных предметов на 50% территории. Работы еще много», — сказал он.

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По словам военного, сначала саперы ведут работы по разминированию на путях передвижения.

После этого они приступят к нейтрализации взрывоопасных предметов в частном секторе, «чтобы люди жили спокойно и уверенно».

Неразорвавшийся боеприпас ликвидируют на месте с помощью накладных зарядов.

Российские военные инженеры продолжают разминировать освобожденную Авдеевку. По данным Минобороны, в сутки саперы уничтожают от 100 до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов.