«Работы много». Саперы раскрыли особенности разминирования Авдеевки | 360°

28 апреля 2024, 23:27
«Работы много». Саперы раскрыли особенности разминирования Авдеевки
«Известия»: саперы разминировали около половины территории Авдеевки
Саперы ВС России к концу апреля смогли разминировать около половины территории Авдеевки в Донецкой народной республике. Об этом «Известиям» рассказал военный с позывным Панда.
«Авдеевку очистили от взрывоопасных предметов на 50% территории. Работы еще много», — сказал он.
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По словам военного, сначала саперы ведут работы по разминированию на путях передвижения.
После этого они приступят к нейтрализации взрывоопасных предметов в частном секторе, «чтобы люди жили спокойно и уверенно».
Неразорвавшийся боеприпас ликвидируют на месте с помощью накладных зарядов.
Российские военные инженеры продолжают разминировать освобожденную Авдеевку. По данным Минобороны, в сутки саперы уничтожают от 100 до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Военные
Авдеевка
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