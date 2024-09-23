Санитар спас раненых сослуживцев в зоне СВО

Водитель-санитар с позывным Лесик спас жизни восьми раненых сослуживцам в поселке Бугас. Это произошло в нескольких километрах от Волновахи. О подвиге военнослужащего сообщила пресс-служба Минобороны.

«Мы переоборудовали „Урал“ под тяжелых лежачих раненых, и я их повез в Докучаевск. По дороге была нарушена понтонная переправа, стояла большая колонна. А у меня восемь раненых, их жизни зависят от того, как мы быстро доставим в больницу», — рассказал военный.

Санитар принял решение объехать всю колонну, не смотря на то, что колеса транспорта наполовину свисали на разбитом мосту. В итоге, он вывез раненных и спас им жизнь.

Ранее стало известно о подвиге бойца Родимира Максимова с позывным Бухрат. Он двое суток удерживал занятый опорный пункт ВСУ и уничтожил 27 боевиков, штурмовавших объект. Благодаря действиям Максимова российские войска отстояли занятые позиции.