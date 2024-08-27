Якутский боец в одиночку уничтожил почти 30 боевиков ВСУ

Боец из Якутии Максимов уничтожил 27 солдат ВСУ и получил звание Героя России

Якутский боец Родимир Максимов с позывным Бурхат получил звание Героя России, в одиночку уничтожив 27 боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале .

Максимов — уроженец Таттинского района Якутии. Как отметил глава республики, Бурхат отбил четыре штурма противника и лично уничтожил 27 украинских боевиков. Двое суток якутянин оборонял и удерживал занятый опорный пункт ВСУ.

«И, несмотря на ранение, он выполнил поставленную боевую задачу. Во многом благодаря Родимиру нашим войскам удалось отстоять занятые позиции», — подчеркнул Николаев.

Недавно глава Минобороны Андрей Белоусов вручил награды Героев России и именное огнестрельное оружие российским бойцам, которые особо отличились в ходе спецоперации. Министр обороны выразил благодарность военным за образцовое выполнение задач и пожелал им здоровья и успехов.