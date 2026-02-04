Самосвал снес теплотрассу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде недалеко от аэропорта имени Чкалова самосвал задел и обрушил трубы магистрального теплоснабжения. Кадры с места ДТП есть в распоряжении 360.ru.
На фото видно, что грузовик двигался с поднятым кузовом. Из-за превышения допустимой высоты большегруз зацепил трубы, которые рухнули прямо на машину. В результате аварии движение по улице Безводной практически парализовало — на участке образовалась серьезная пробка.
Ранее ДТП произошло в Пензенской области. Утром 1 февраля на трассе Нижний Новгород — Саратов столкнулись Chevrolet Lacetti и автомобиль ГАЗ. Пострадала 21-летняя пассажирка легковушки, ее доставили в больницу.
