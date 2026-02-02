Два автомобиля стали участниками аварии в Пензенской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 1 февраля, в 10:15 на 416-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».
По опубликованной информации, столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ГАЗ. В результате происшествия 21-летняя пассажир иномарки получила травмы и попала в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте