Самолет с 205 освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Освобожденные из украинского плена военные вернулись на родину. Самолет с 205 бойцами приземлился в Подмосковье, сообщил телеканал «Звезда» .

Обмен между Россией и Украиной прошел на территории Белоруссии при посредничестве ОАЭ. Перед вылетом солдаты связались с родными, получили медицинскую и психологическую помощь, встретились с омбудсменом Татьяной Москальковой.

Самолет Ил-76 привез бойцов в Подмосковье. На аэродроме их встретили несколько автобусов для доставки в медучреждения на лечение и реабилитацию.

На Украину в рамках сделки вернулись 205 военнослужащих. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, что этот обмен стал пятым в 2025 году и 64-м с начала боевых действий. Предыдущий прошел в апреле, когда Россия отпустила украинских 246 военнопленных и 31 раненого бойца.