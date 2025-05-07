Самолет с 205 освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Освобожденные из украинского плена военные вернулись на родину. Самолет с 205 бойцами приземлился в Подмосковье, сообщил телеканал «Звезда».
Обмен между Россией и Украиной прошел на территории Белоруссии при посредничестве ОАЭ. Перед вылетом солдаты связались с родными, получили медицинскую и психологическую помощь, встретились с омбудсменом Татьяной Москальковой.
Самолет Ил-76 привез бойцов в Подмосковье. На аэродроме их встретили несколько автобусов для доставки в медучреждения на лечение и реабилитацию.
На Украину в рамках сделки вернулись 205 военнослужащих. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, что этот обмен стал пятым в 2025 году и 64-м с начала боевых действий. Предыдущий прошел в апреле, когда Россия отпустила украинских 246 военнопленных и 31 раненого бойца.
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