Россия вернула из плена 246 военных

Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 246 на 246

Россия 19 апреля вернула с подконтрольной Украине территории 246 российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Взамен киевскому режиму передали 246 военнопленных ВСУ. Как жест доброй воли Украине также передали 31 раненого пленного, Россия получила 15 получивших ранения военнослужащих, которые нуждаются в срочной медпомощи.

Сейчас все российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Им также дали возможность связаться с родственниками. Освобожденных доставят на родину для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — уточнили в министерстве.

Минобороны также опубликовало кадры возвращения пленных бойцов ВС России.

Недавно на Ореховском направлении российские операторы FPV-дронов сохранили жизнь украинской военнослужащей, которая получила ранение и решила сдаться. Ее передали штурмовой группе ВС России.