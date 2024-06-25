Самолет Ил-76 с украинскими пленными был исправен на момент падения под Белгородом

СК: Ил-76 был исправен на момент крушения под Белгородом

Российские следователи собрали доказательства причастности ВСУ к падению самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области 24 января 2024 года. В частности, оказалось, что на момент крушения воздушное судно было исправно, сообщила пресс-служба СК России.

Расшифровка бортового самописца подтвердила, что в момент атаки все системы на борту работали штатно.

Специалисты выяснили, что ГУР и ВСУ знали о грядущем обмене военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей, но отдали приказ сбить самолет. На видеозаписях с камер наружного наблюдения видно, что его поразила ракета американского комплекса Patriot. На месте крушения нашли фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Кроме того, поражающий элемент ракеты был в теле одной из жертв. Взрывотехнические экспертизы подтвердили, что это части двух американских ракет. Одна из них самоликвидировалась.

Сквозные повреждения воздушного судна характерны для пробития поражающими элементами зенитной управляемой ракеты. Ракеты, запущенные из Харьковской области, зафиксировали средства контроля радиолокационной разведки.

Следователи вместе с представителями Минобороны устанавливают причастных к организации теракта, подчеркнули в СК России.

На борту рухнувшего самолета были 65 украинских военнопленных, а также три офицера российской армии и шесть членов экипажа. Никто не выжил.