Сторонник «Правого сектора» из Херсонской области получил восемь лет колонии

Принимавший участие в деятельности украинской экстремистской организации «Правый сектор»* с 2014 года житель Херсонской области получил восемь лет колонии общего режима. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, такой приговор вынес Алешкинский районный суд.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый набирал в группировку новых участников, с которыми проводил идеологическую обработку.

Кроме того, он готовил и координировал диверсии, занимался производством атрибутики и распространял пропагандистские материалы в интернете.

В ходе проведенного обыска в квартире обвиняемого нашли самодельную бомбу, а также патроны.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В минувший вторник, 28 января, городской суд Феодосии приговорил к двум годам и шести месяцам колонии местного жителя по делу о призывах к экстремизму. Следователи выяснили, что осужденный принимал участие в обсуждениях в украинских Telegram-чатах. В своих комментариях он оскорблял русских и призывал к расправе над ними.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская группировка.