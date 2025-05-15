Самое разрушительное оружие. Россия готовится ударить «Орешником» по Украине

Россия провела в мае испытания гиперзвуковой системы большой дальности РС-26 «Орешник», отправив сигнал Украине и президенту США Дональду Трампу. Об этом в журнале The National Interest рассказал военный эксперт Брэндон Вайхерт.

Он отметил, что Россия продолжает наращивать военный потенциал и совершенствует передовое вооружение, которому не сможет противостоять НАТО.

«„Орешник“ — пожалуй, самое разрушительное оружие в российском арсенале», — подчеркнул аналитик.

Вайехерт предположил, что военные проверяли передовую систему перед тем, как ударить по Украине. Он призвал Запад обратить внимание на испытания и смириться с тем, что нужно провести переговоры для урегулирования конфликта.

По его мнению, президент Владимир Путин направил четкие сигналы европейским странам и администрации американского лидера Дональда Трампа, которая «в деле мирного урегулирования на Украине потеряла связь с реальностью».

Ранее в украинских пабликах появились сообщения о возможном запуске «Орешника» с полигона Капустин Яр. Аналитик и полковник в отставке Аслан Нахушев объяснил, что небо над военным объектом перекрывали для испытаний.