Самая большая проблема. Экс-полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 17:37 Самая большая проблема. Экс-полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия Экс-полковник СБУ Стариков: российские FPV-дроны стали проблемой для ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не в состоянии противостоять российским FPV-дронам. Такое заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала.

Беспилотники ВС России представляют для украинцев серьезную проблему, которую сложно решить. Системы противовоздушной обороны не могут атаковать FPV-дроны. При этом использование мелкокалиберного оружия против БПЛА бесполезно.

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«Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения — это FPV-дроны», — подчеркнул Стариков.

Он указал на бесполезность применения средств радиоэлектронной борьбы, так как БПЛА российских военных используют нестандартные частоты.

FPV-дроны ВС России ранее уничтожили расчет ПТРК Javelin на Донецком направлении, после чего ликвидировали расчет ВСУ.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о ликвидации группы украинских разведчиков близ поселка Белогорловка, сообщило Ura.ru.