Самая большая проблема. Экс-полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия | 360°

03 мая 2024, 17:37
Самая большая проблема. Экс-полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия
Экс-полковник СБУ Стариков: российские FPV-дроны стали проблемой для ВСУ
Вооруженные силы Украины не в состоянии противостоять российским FPV-дронам. Такое заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала.
Беспилотники ВС России представляют для украинцев серьезную проблему, которую сложно решить. Системы противовоздушной обороны не могут атаковать FPV-дроны. При этом использование мелкокалиберного оружия против БПЛА бесполезно.
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«Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения — это FPV-дроны», — подчеркнул Стариков.
Он указал на бесполезность применения средств радиоэлектронной борьбы, так как БПЛА российских военных используют нестандартные частоты.
FPV-дроны ВС России ранее уничтожили расчет ПТРК Javelin на Донецком направлении, после чего ликвидировали расчет ВСУ.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о ликвидации группы украинских разведчиков близ поселка Белогорловка, сообщило Ura.ru.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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