Российские дроны уничтожили расчет ПТРК Javelin на Донецком направлении | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 06:00 Российские дроны уничтожили расчет ПТРК Javelin на Донецком направлении Минобороны РФ: на Донецком направлении FPV-дроны уничтожили расчет ВСУ с Javelin РИА «Новости»

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Подразделения беспилотной авиации 1-го армейского корпуса Южной группировки войск во время выполнения боевых задач на Донецком направлении заметили и впоследствии ликвидировали расчет ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin. Об этом сообщило Минобороны России, передало РИА «Новости».

В ведомстве объяснили, что расчеты БПЛА разведподразделений выполняли задачу по ликвидации позиций противника — опорных пунктов, огневых точек и блиндажей. Они выдвинулись в указанный район, чтобы поразить живую силу и технику украинской армии.

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«За сутки расчеты FPV-дронов нанесли более 40 ударов по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники в зоне ответственности», — сообщили в Минобороны.

Также ведомство предоставило видео с места событий. Судя по кадрам, один из FPV-дронов уничтожил расчет ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России ударили по цеху сборки беспилотников Украины. Помимо этого, бойцы поразили живую силу и военную технику противника. Где именно находился цех, в веломстве не уточнили.