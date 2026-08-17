«Сам жду». Кулеба раскритиковал власти за отсутствие инструкций на случай атак
Кулеба призвал власти Украины дать рекомендации на случай баллистической атаки
Украинцы до сих пор не получили никаких рекомендаций от властей на случай атаки баллистическими ракетами, возмутился бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью на YouTube-канале журналистки Алеси Бацман он призвал выпустить памятку.
«Вы знаете, я вот честно сам жду ее, потому что я такой же житель Киева и гражданин Украины. Я сам жду, что выйдет кто-нибудь из должностных лиц и предоставит такие комплексные рекомендации», — сказал он.
По мнению Кулебы, должно быть две инструкции. Одна посвящалась бы тому, как вести себя, если о предполагаемой атаке известно заранее, а вторая, если ее не успели спрогнозировать. Он объяснил, что бывают случаи, когда спускаться в укрытие бессмысленно, и лучше остаться там, где находился.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщила о нехватке ракет для систем ПВО на Украине. Из-за этого воздушное пространство может остаться без защиты.