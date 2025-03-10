Салоны красоты в Реутове провели акцию к 8 Марта для жен и матерей участников СВО

Бьюти-день для жен и матерей участников СВО, а также многодетных мам к Международному женскому дню прошел в Реутове. Благотворительную акцию организовали пять местных салонов красоты.

Участницам акции сделали прически, маникюр и педикюр, покрасили волосы и оформили брови. Все услуги оказали бесплатно.

К примеру, одну из бьюти-процедур выбрала для себя мама военнослужащего Тамара Ивановна. Сейчас ее сын служит на передовой. Женщине помогают в фонде социальной защиты населения и администрации округа.

Руководители салонов красоты, присоединившиеся к акции, отметили, что клиентки ушли после процедур помолодевшими и довольными.

Ранее мы рассказывали о том, что около тысячи женщин поздравили с 8 Марта на торжественном собрании в Реутове. Слова благодарности прозвучали в адрес женщин, несущих службу в рядах Вооруженных Сил России, а также матерей и жен героев, оказывающих поддержку фронту.