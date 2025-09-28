Сальдо заявил о взятии Карантинного острова Херсона под огневой контроль

Карантинный остров, на котором расположен один из микрорайонов Херсона, российские бойцы взяли под полный огневой контроль. Об этом заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Карантинный остров полностью простреливается с наших позиций — это факт», — сказал глава региона.

Сальдо обратил внимание, что при этом ВСУ продолжают использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий.

Малые группы группы боевиков скрываются в зданиях и запускают дроны.

Губернатор добавил, что полностью «очистить» остров, на котором расположен микрорайон Херсона «Корабел», пока нереально, но ВС России наносят украинской армии системный урон.

Ранее Сальдо рассказал, что ВСУ избавляются от тел убитых иностранных наемников, чтобы их невозможно было идентифицировать.