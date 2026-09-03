Сальдо заявил о противостоянии ВС России украинским БПЛА под Херсоном

Вооруженные силы России делают все возможное, чтобы противостоять украинским беспилотникам в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Владимир Сальдо.

«Мы все делаем для того, чтобы оказать им соответствующее противодействие», — подчеркнул он на Восточном экономическом форуме.

К работе воинских подразделений и группировки «Днепр» подключили все отряды добровольцев и войска национальной гвардии. Бойцы противостоят беспилотникам ВСУ практически каждый день, добавил Сальдо.

Ранее губернатор сообщил, что боевики украинской армии оборудовали в жилых кварталах Херсона военные позиции и разместили там пункты управления БПЛА.