Российские подразделения установили контроль над воздушным пространством в районе северных окраин Херсона. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале .

«Мертвая зона для украинских боевиков достигла северных окраин Херсона», — подчеркнул он.

обстановка в городе остается напряженной: многие улицы опустели, жители либо покинули Херсон, либо вынуждены укрываться.

Сальдо также отметил, что украинские военные маскируются под гражданских, передвигаясь в обычной одежде и используя городскую застройку. Это создает дополнительные риски для мирных жителей.

При этом, несмотря на заявления украинской стороны о контроле воздушного пространства, российские подразделения беспилотных систем ведут постоянное наблюдение, фиксируют перемещения и наносят удары по выявленным целям.

Ранее Сальдо в беседе с РИА «Новости» заявил, что киевские власти превращают Херсон в военную базу, а мирные жители живут в состоянии постоянного страха.