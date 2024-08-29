При обстреле Алешковской больницы в Херсонской области пострадала медсестра

Губернатор Сальдо: при атаке ВСУ на Алешковскую ЦРБ пострадала медсестра

Пять дронов Вооруженных сил Украины атаковали больницу в городе Алешки, в результате чего пострадала медицинская сестра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

По его словам, пострадавшей женщине оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой, где она продолжит лечение. Глава региона добавил, что в ходе атаки противника помещения больницы, включая детское отделение и операционную, получили повреждения.

Сальдо отметил, что в ВСУ знают об отсутствии в больнице военных, но все же приняли решение ударить по важному для города объекту.

«Пока больница функционирует, город живет. Именно поэтому они и наносят удары», — подчеркнул губернатор.

Сальдо пообещал жителям города усилить системы противовоздушной обороны в районе больницы, а также оперативно устранить повреждения.

Ранее губернатор области сообщил об обстреле 11 населенных пунктов в регионе за сутки.