Сальдо рассказал о сложностях операции по освобождению Херсона

Сальдо: для операции по освобождению Херсона потребуется много усилий и ресурсов

Для освобождения Херсона от ВСУ необходимо много усилий и ресурсов. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он напомнил, что Херсон всегда был русским городом, и страна его обязательно вернет. Губернатор призвал смотреть на ситуацию здраво и объяснил, что для возвращения территории придется провести очень сложную операцию.

«Нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», — подчеркнул он.

Ранее украинская армия потеряла в Херсонской области боевиков элитного спецназа. Военные пытались высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, рассказал губернатор региона. Он назвал попытку ВСУ форсировать Днепр бессмысленной пропагандистской операцией и отметил, что ВС России всегда готовы дать отпор противнику.