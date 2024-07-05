Херсонская область получит почти 2,5 миллиарда рублей

Правительство России направит на поддержку Херсонской области свыше 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Средства пойдут на обеспечение и социально значимые расходные обязательства области во втором полугодии 2024 года. Речь идет о социальных выплатах гражданам и зарплатах работникам бюджетной сферы.

В пресс-службе отметили, что работа идет в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие и восстановление и ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей». Она предусматривает мероприятия по строительству объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, жилья, созданию благоприятного инвестиционного климата и развитию социальной сферы.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить полную интеграцию четырех новых регионов России. По его словам, это задача имеет первоочередное значение.