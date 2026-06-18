Прокурор раскрыл подробности попытки подрыва Владимира Сальдо

Обвиняемыми по уголовному делу о покушении на губернатора Херсонской области и убийстве двух общественников региона стали трое граждан Украины. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Южном окружном военном суде сообщил ТАСС .

По версии следствия, фигуранты дела входили в созданную СБУ группировку, задачей которой стала организация терактов против сотрудников администрации Херсонской области, а также общественников с пророссийскими взглядами.

Как сообщил прокурор в ходе заседания, в июне 2022 года обвиняемые получили указание ликвидировать губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Для этого они получили огнетушитель с 1,5 килограмма взрывчатки. Две трети вещества исполнитель покушения заменил на поражающие элементы. Самодельную бомбу заложил у ресторана, где Сальдо часто бывал. Главу российского региона от покушения спасло преждевременное срабатывание взрывного устройства.

Ранее обвиняемые расправились с общественником Валерием Кулешовым, а также взорвали автомобиль с начальником департамента молодежной политики, семьи и спорта администрации Херсонской области Дмитрием Савлученко.

По совокупности преступлений подсудимых обвинили по целой серии террористических статей и незаконном обороте оружия. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме.

В феврале 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что пережил покушение с отравлением рицином от человека, которому полностью доверял. По его словам, украинские спецслужбы подкупили организатора покушения и толкнули его на путь предательства.