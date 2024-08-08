Сайты в Курской области перестали работать из-за массированной DDoS-атаки

Власти Курской области сообщили о хакерской атаке на сайты региона

Серверы в Курской области вышли из строя из-за массированной DDoS-атаки в четверг, 8 августа, сейчас ряд сайтов временно недоступен. О сбое сообщили власти региона.

Проблему в настоящее время оперативно пытаются решить специалисты регионального Министерства цифрового развития и связи.

«Специалисты прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области», — добавили в областном правительстве.

В регионе не работают сразу несколько веб-страниц, в том числе правительства Курской области.

Ранее вооруженные украинские формирования пытались проникнуть на территорию России, но их остановили. Позже власти Курской области сообщили, что жертвами атак ВСУ в регионе стали четыре человека.