Сахалинский военный получил почти три года колонии за отказ ехать на СВО

Военного на Сахалине отправили в тюрьму за отказ отправиться в зону спецоперации

Военный на Сахалине получил два года и 10 месяцев колонии за отказ отправится в зону СВО. Дело военнослужащего рассматривал Южно-Сахалинский гарнизонный суд, сообщило РИА «Новости» .

Приговор вынесли за нарушение части 2 статьи 332 УК РФ «Неисполнение приказа». Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Военнослужащий публично отказался выполнить распоряжение своего командира. Приказ об отправке в зону СВО был отдан в служебное время на территории воинской части, расположенной в Сахалинской области. Мужчина сообщил о своем отказе в присутствии сослуживцев.

Сразу после оглашения приговора военнослужащего взяли под стражу в зале суда. Однако решение пока не вступило в силу — осужденный имеет право обжаловать его в установленном законом порядке.

Ранее отказавшегося ехать в зону СВО военного также осудили в Забайкалье. Здесь судья вынес похожий приговор — мужчина получил два года и два месяца колонии.