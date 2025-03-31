Сад клинической больницы в Химках подготовили к весенне-летнему сезону

Активисты клуба «Любимый сад» благоустроить сад на территории больницы в Химках. Помимо этого, серебряным «Волонтерам Подмосковья» удалось встретиться с раненными военнослужащими и лично поблагодарить их за мужество и отвагу.

Волонтеры убрали прошлогоднюю сухую листву и траву, обработали деревья препаратами от вредителей и подготовили землю для высадки новых растений. Члены клуба уверены, что ухоженный сад порадует пациентов, врачей, а главное — раненых участников специальной военной операции.

«Жизненный опыт и мудрость серебряных волонтеров помогают найти индивидуальный подход к каждому бойцу СВО. Они чувствуют, кому нужна поддержка, а кому — просто молчаливое присутствие рядом. Благодаря их усилиям, раненые чувствуют себя не одинокими. Они видят, что о них помнят и заботятся, что есть люди, готовые безвозмездно делиться своим временем и теплом. Это придает им сил и уверенности в скорейшем выздоровлении», — рассказал начальник отдела Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» МКУ Химок «Управление молодежной политики и территориального развития» Эльтуран Мамедли.

Отметим, клуб «Любимый сад» открылся в 2021 году на базе городской библиотеки № 3. Более 50 активистов округа стали его участниками с тех пор.