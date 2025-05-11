Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Глава киевского режима Владимир Зеленский откажется от этого предложения, так как ему невыгодна демилитаризация страны. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой заявил политолог Сергей Марков.

«Евросоюз и власти Украины по прежнему хотят продолжать конфликт. Зеленский боится, что если она прекратится, то его уберут с поста президента и после этого спросят, за что он убил полмиллиона украинцев. Поэтому у него будут большие проблемы», — сказал он.

Марков предположил, что Киев будет настаивать на перемирии, чтобы максимально накачать ВСУ оружием и восстановить ВПК страны.

«Чтобы выпускать 1000 дронов в день, которые бы потом летали и бомбили Россию. Кроме того, они хотят ввести войска НАТО на территорию Украины. Прежде всего, ввести свои оккупационные войска в Одессу, Харьков, Киев и другие стратегические точки. Это постепенно затянет конфликт с Россией», — пояснил он.