«С Зеленского спросят по полной». Согласится ли Украина на переговоры?
Политолог Марков: Зеленский откажется от переговоров из-за демилитаризации
Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Глава киевского режима Владимир Зеленский откажется от этого предложения, так как ему невыгодна демилитаризация страны. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой заявил политолог Сергей Марков.
«Евросоюз и власти Украины по прежнему хотят продолжать конфликт. Зеленский боится, что если она прекратится, то его уберут с поста президента и после этого спросят, за что он убил полмиллиона украинцев. Поэтому у него будут большие проблемы», — сказал он.
Марков предположил, что Киев будет настаивать на перемирии, чтобы максимально накачать ВСУ оружием и восстановить ВПК страны.
«Чтобы выпускать 1000 дронов в день, которые бы потом летали и бомбили Россию. Кроме того, они хотят ввести войска НАТО на территорию Украины. Прежде всего, ввести свои оккупационные войска в Одессу, Харьков, Киев и другие стратегические точки. Это постепенно затянет конфликт с Россией», — пояснил он.
Политолог добавил, что у Зеленского есть второй план, заключающийся в том, чтобы сделать предложение о перемирии абсолютно неприемлемым для России в виде ультиматумов и в хамской форме. Если Москва откажется, он заявит президенту США Дональду Трампу, что Путин против. Так Зеленский надеется вернуть Америку в военную коалицию.
«Россия предложила продолжить прерванные в 2022 году переговоры в Стамбуле, где был зафиксирован принцип демилитаризации Украины», — заявил политолог.
Но Киев вряд ли согласится с сокращением лимитов на численность ВСУ и введением ограничений на количество тяжелых вооружений, резюмировал собеседник 360.ru.
Ранее Зеленский пообещал лично участвовать в переговорах в Стамбуле.