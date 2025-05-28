С вечера 27 мая силы ПВО сбили над Брянской областью уже 83 беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 83 украинских дрона над территорией Брянской области с вечера 27 мая. Об этом в своем Telegram-каналесообщилглава региона Александр Богомаз.
«Со вчерашнего вечера и в течение ночи силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркнул он.
Губернатор назвал произошедшее очередной попыткой массированной атаки украинских террористов. По последним данным, в результате ликвидации беспилотников никто не пострадал. На месте падения обломков дронов работают сотрудники оперативных и экстренных служб.