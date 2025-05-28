С вечера 27 мая силы ПВО сбили над Брянской областью уже 83 беспилотника

Богомаз: над Брянской областью с вечера 27 мая сбили уже 83 БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 83 украинских дрона над территорией Брянской области с вечера 27 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Со вчерашнего вечера и в течение ночи силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркнул он.

Губернатор назвал произошедшее очередной попыткой массированной атаки украинских террористов. По последним данным, в результате ликвидации беспилотников никто не пострадал. На месте падения обломков дронов работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Подмосковьем 42 беспилотника.