Президент Украины Владимир Зеленский окончательно потерял доверие граждан и военнослужащих ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, после принятия Украиной нового закона о мобилизации в середине мая из США начали поступать средства из нового пакета помощи. Но несмотря на это, потери личного состава и территорий «растут геометрически». Причиной этому он назвал высокий уровень дезертирства из-за «скотского отношения к солдатам, бусификации и всепоглощающей коррупции».

«Зеленский утратил доверие, как главнокомандующий — со стороны ВСУ, и со стороны людей. Поэтому — „еще 6 месяцев“ он сможет провоевать разве что сам, во главе с ротой „квартала“», — написал Дубинский.

Предположительно, депутат имел ввиду юмористическую студию „Квартал 95“, в создании которой принимал участие Зеленский. Некоторые сотрудники студии сейчас тоже занимают посты во власти.

Он также напомнил, что западные аналитики оценивают мобилизационный резерв в 3,7 миллиона человек в возрастной категории от 25 до 60 лет. Однако правительство страны все равно подумывает о снижении минимального возраста до 18 лет из-за сильного падения мотивации старшего поколения.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что неусыпно следит за развитием ситуации на фронте. По его словам военнослужащие РФ продолжают достигать всех поставленных целей специальной военной операции на Украине.