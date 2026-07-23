Бастрыкин: с начала СВО в украинскую армию вступили более 16,8 тысячи наемников

С начала специальной военной операции в украинские вооруженные формирования вступили более 16,8 тысячи иностранных наемников. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, его процитировал ТАСС .

Председатель СК отметил, что часть наемников уже погибли, а некоторые разорвали контракты и уехали с Украины.

Ранее в ДНР ликвидировали австралийского наемника Самуэля Майкла Педрацини, воевавшего на стороне украинских Вооруженных сил. Раньше Педрацини служил в 7-м полку австралийской королевской пехоты и обучал боевиков ВСУ в Великобритании.

В Харьковской области в июле на украинских позициях заметили иностранцев, говоривших на испанском языке.