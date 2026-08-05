С начала недели на минах подорвались четыре сотрудника Запорожской АЭС

Росатом: с начала недели на минах подорвались 4 сотрудника Запорожской АЭС

С 3 по 5 августа четыре сотрудника Запорожской АЭС получили ранения, подорвавшись на украинских минах. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его процитировала корпоративная газета .

Двое работников станции наехали на мину на автомобиле, еще двое — на скутерах. Одному раненому пришлось ампутировать ногу, он и его коллега находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Противник еженощно разбрасывает мины типа «Лепесток» по дороге, ведущей в Энергодар. Любые поездки по ней стали смертельно опасными.

«Подрыв автотранспорта происходил и раньше, но сразу четверо пострадавших — это не просто первый массовый случай, это свидетельство кратно выросшей активности противника», — отметил Лихачев.

Он подчеркнул, что минирование дороги не имеет военного значения.

В конце июля ВСУ атаковали хранилище ядерного топлива и реактор ЗАЭС. Несдетонировавший дрон обнаружили в непосредственной близости от здания хранения транспортера.