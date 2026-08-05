С начала недели на минах подорвались четыре сотрудника Запорожской АЭС
Росатом: с начала недели на минах подорвались 4 сотрудника Запорожской АЭС
С 3 по 5 августа четыре сотрудника Запорожской АЭС получили ранения, подорвавшись на украинских минах. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его процитировала корпоративная газета.
Двое работников станции наехали на мину на автомобиле, еще двое — на скутерах. Одному раненому пришлось ампутировать ногу, он и его коллега находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Противник еженощно разбрасывает мины типа «Лепесток» по дороге, ведущей в Энергодар. Любые поездки по ней стали смертельно опасными.
«Подрыв автотранспорта происходил и раньше, но сразу четверо пострадавших — это не просто первый массовый случай, это свидетельство кратно выросшей активности противника», — отметил Лихачев.
Он подчеркнул, что минирование дороги не имеет военного значения.
В конце июля ВСУ атаковали хранилище ядерного топлива и реактор ЗАЭС. Несдетонировавший дрон обнаружили в непосредственной близости от здания хранения транспортера.