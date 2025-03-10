Командиры пообещали боевикам Вооруженных сил Украины не наказывать их за убийства мирного населения, в числе которых дети и женщины, на территории Курской области, ДНР и самой Украины. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Они (ВСУ — прим. ред.) с легкостью убивают и гражданских, они убивают и детей, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. <…> Безнаказанность, которая обещана Вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность, <…> распространяется даже на украинских граждан, где дислоцируются части ВСУ и части наемников», — сообщил он.

По мнению Гагина, к жестокости украинских боевиков привела особая политика властей по воспитанию агрессии и ненависти к России и ее жителям, которая велась не один десяток лет.

Ранее заместитель главы региональной ВГА Евгений Лисняк рассказал 360.ru о том, что сотрудники Центра фиксации военных преступлений (ЦФВП) нашли в Харьковской области тела мирных жителей со следами пыток. ВСУ создали стихийные захоронения при отступлении.