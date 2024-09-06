«С частью Европы». Путин предложил представить, что будет при зеркальном ответе ВСУ

Российские военные поэтапно выдавливают ВСУ с приграничных территорий, украинские войска несут большие потери. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ). Заявления главы государства с ВЭФ опубликовали на сайте Кремля .

«Противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике. Не буду перечислять, Минобороны дает эти данные», — сказал российский лидер.

По словам Путина, из-за больших потерь Украина утратит боеспособность своих вооруженных сил. Площадь освобожденных территорий в последнее время исчисляется не сотнями метров, а квадратными километрами.

Глава государства назвал удары по Курской области и Запорожской АЭС очень опасными терактами. Если Россия ответит тем же, то это грозит серьезными последствиями.

«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей этой частью Европы», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский посетит немецкую военную базу Рамштайн. Журналисты Der Spiegel предположили, что визит президента имеет политический оттенок, ведь на встречу придет министр обороны ФРГ Борис Писториус. Зеленский попросит у немецких покровителей оружие.