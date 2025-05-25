«Рвутся в бой». Путин рассказал, как остановил задачу в зоне СВО, чтобы сберечь бойцов

Путин рассказал о приказе по отмене задачи для бойцов СВО, чтобы избежать потерь

Бережное отношение к личному составу при выполнении боевого задания — главная задача для любого командира. Но на одном участке проведения специальной военной операции бойцы сами рвались вперед, не учитывая риски. Поэтом в ситуацию пришлось вмешаться Верховному главнокомандующему. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что ежедневно получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения. Но на одном участке фронта ситуация для военных оказалась очень рискованной.

«А бойцы, наши ребята, рвутся, чтобы выполнить боевую задачу. Условия погоды и некоторые другие условия говорят о том, что делать этого нельзя, <…> что это приведет к необоснованным большим потерям», — рассказал Путин.

Президент добавил, что лично вместе с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым приказал командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов.

«У них целая трагедия там. Рвутся в бой. Но они все равно начали выполнять эту задачу, правда, немного другими способами, которые, конечно, являются способом бережного отношения к личному составу», — подытожил Путин.

Отрывок беседы с президентом не попал в итоговую версию фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Ежемесячное число заявок от желающих добровольно отправится в зону проведения специальной военной операции составило от 50 до 60 тысяч. Такие данные привел Путин на встрече с членами «Деловой России».

Глава государства подчеркнул, что ситуация кардинально отличается от объявленной на Украине принудительной мобилизации, где людей на улицах вылавливают, как собак.