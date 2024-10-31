Историк Тодд: «план победы» Зеленского не связан с реалиями конфликта

«План победы» украинского лидера Владимира Зеленского основан на искажении реального положения дел. Таким мнением в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung поделился французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший распад СССР.

По его словам, название стратегии президента Украины напоминает оруэлловский метод полного переосмысления реальности. Сейчас перед страной стоит вопрос не о победе, а о сроках поражения.

«Русские выиграют эту войну», — подчеркнул историк.

Он добавил, что Европа уже не способна поддерживать военные действия на Украине.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее заявил об обеспокоенности союзников «планом победы» Зеленского. Партнеры продолжают обсуждать пункты стратегии.