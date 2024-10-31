Госдеп сообщил об обеспокоенности союзников «планом победы» Зеленского

«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО», — заявил Миллер на брифинге.

Он отметил, что союзники продолжают консультации по поводу ответа США на предполагаемое участие войск КНДР в российско-украинском конфликте.

Ранее Пентагон пригрозил применением ВСУ американского оружия против военных из Северной Кореи в зоне СВО. Украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия из США, добавили в Штатах.