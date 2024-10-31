Госдеп сообщил об обеспокоенности союзников «планом победы» Зеленского
Госдеп: «план победы» Зеленского вызывает беспокойство у союзников США и НАТО
Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» вызвал обеспокоенность среди союзников. Они продолжают обсуждать его пункты, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО», — заявил Миллер на брифинге.
Он отметил, что союзники продолжают консультации по поводу ответа США на предполагаемое участие войск КНДР в российско-украинском конфликте.
Ранее Пентагон пригрозил применением ВСУ американского оружия против военных из Северной Кореи в зоне СВО. Украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия из США, добавили в Штатах.