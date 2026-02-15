Россия взяла под контроль систему западных поставок оружия Украине, взломав ее. Таким мнением поделился военный аналитик и экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале .

Российские власти получили возможность отслеживать перемещения оружия на Украину, причем не только то, что поступает, но и где оно проектируется. Благодаря этому можно выйти и на поставщиков, заглянуть в производственные процессы и в целом получить полное представление о том, что «НАТО может, делает и хочет делать».

Русские фактически получили стратегическое преимущество перед западными странами в военном отношении с первого дня спецоперации. Российские войска сосредоточились на уничтожении поставленных ВСУ боеприпасов еще на передовой линии фронта, мастерски переиграв ЕС и США.

«Русские уже сломали систему. Они разрушили НАТО, они разрушили Европу, они разрушили Соединенные Штаты. Русские действовали мастерски», — подытожил он.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен призвала европейцев передать Украине оружие для нанесения ударов по России.