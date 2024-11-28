Запуск ракеты «Орешник» стал четким сигналом Западу о том, что игр больше не будет. Такое заявление сделал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Я думаю, что эти предупреждения со стороны России Украине — это не уловка, русские на данный момент не играют в игры», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что Россия по техническим возможностями опередила Соединенные Штаты на 10 лет.
После испытаний «Орешника» украинский лидер Владимир Зеленский запросил у западных союзников новые системы ПВО, которые «могут сработать». Глава государства обсудил меры реагирования на запуск ракеты с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
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Русские не играют в игры. Запуск «Орешника» назвали четким сигналом Западу
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