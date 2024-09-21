Бывший помощник Залужного погиб в результате ракетного удара

Залужный сообщил о смерти своего бывшего помощника Никитюка в зоне СВО

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника Александра Никитюка. На странице в Facebook* военачальник выразил соболезнования в связи со смертью товарища.

«Сегодня <…> погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Покойся с миром», — написал Залужный.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Никитюк был помощником бывшего главкома ВСУ. Журналисты уточнили, что военный погиб 20 сентября в подконтрольной Украине части ДНР — в Доброполье.

В начале августа ВСУ вторглись в Курскую область. Бывший главком Валерий Залужный, как и некоторые другие высокопоставленные офицеры, выступил против этой авантюры.

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