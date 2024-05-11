Мир 11 мая 2024, 15:24 Зеленского предупредили о скорой ликвидации Пушилин: Запад может устранить Зеленского Global Look Press

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Запад может ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, от смены руководства на Украине ситуация не изменится: все решения по поводу конфликта принимают на Западе.

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«Считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна», — отметил глава ДНР.

Он предположил два пути отстранения Зеленского от власти. Первый — это переворот, а второй — ликвидация. Пушилин добавил, что Запад попытается обвинить во всем Россию.

Бывший аналитики ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что у Зеленского внутри Украины много врагов. Это враги внутри армии и простые украинцы, которые не хотят продолжения конфликта.