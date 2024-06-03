Румыния задумала поставить на Украину ЗРК Patriot

Премьер Румынии Чолаку: чиновники обсуждают идею поставки Украине ЗРК Patriot

Фото: РИА «Новости»

Чиновники в Румынии обсуждают идею поставки на Украину ЗРК Patriot. Об этом заявил премьер страны Марчел Чолаку в интервью Euronews.

Министр отметил, что первое слово должно быть у специалистов.

«Здесь речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли лучшие решения, а затем Верховный совет обороны Румынии сможет принять решение, опираясь на всю имеющуюся информацию», — заявил Чолаку.

Предложение о поставке Patriot находится в стадии анализа, подчеркнул премьер и добавил, что Румыния серьезно обдумывает этот вопрос.

В начале мая румынские власти заявляли, что передадут Украине Patriot, если это не отразится на собственной обороноспособности. Президент пообещал обсудить поставку с военными.

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