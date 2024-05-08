Румыния согласилась обдумать поставку ЗРК Patriot на Украину | 360°

Мир 08 мая 2024, 08:47 Румыния согласилась обдумать поставку ЗРК Patriot на Украину Президент Румынии Йоханнис пообещал рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot Unsplash

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Власти Румынии передадут Украине зенитный ракетный комплекс Patriot, если это не отразится на эффективности собственной системы противовоздушной обороны. Президент страны Клаус Йоханнис заявил на пресс-конференции в США, что обсудит поставку с военными, сообщило агентство Reuters.

«Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить. Оставлять Румынию без средства ПВО неприемлемо», — сказал он.

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Йоханнис допустил поставку ЗРК Patriot после встречи с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне. Румыния, по словам президента, отреагирует на призыв Германии к Евросоюзу и НАТО об укреплении ПВО Украины.

Власти ФРГ пообещали передать украинской армии дополнительную батарею ЗРК Patriot, а руководство Испании — зенитные ракеты к этому комплексу. Украина уже получала американские системы, но они оказались бессильными перед некоторыми российскими средствами радиоэлектронной борьбы.