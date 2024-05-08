Румыния согласилась обдумать поставку ЗРК Patriot на Украину | 360°

08 мая 2024, 08:47
Румыния согласилась обдумать поставку ЗРК Patriot на Украину
Президент Румынии Йоханнис пообещал рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot
Власти Румынии передадут Украине зенитный ракетный комплекс Patriot, если это не отразится на эффективности собственной системы противовоздушной обороны. Президент страны Клаус Йоханнис заявил на пресс-конференции в США, что обсудит поставку с военными, сообщило агентство Reuters.
«Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить. Оставлять Румынию без средства ПВО неприемлемо», — сказал он.
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Йоханнис допустил поставку ЗРК Patriot после встречи с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне. Румыния, по словам президента, отреагирует на призыв Германии к Евросоюзу и НАТО об укреплении ПВО Украины.
Власти ФРГ пообещали передать украинской армии дополнительную батарею ЗРК Patriot, а руководство Испании — зенитные ракеты к этому комплексу. Украина уже получала американские системы, но они оказались бессильными перед некоторыми российскими средствами радиоэлектронной борьбы.
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