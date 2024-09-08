Румыния подняла F-16 из-за залетевшего на ее территорию дрона

Утром 8 сентября дрон нарушил воздушное пространство Румынии, а потом улетел в сторону Украины. Об этом сообщила пресс-служба румынского Министерства обороны.

По данным ведомства, жителям городов Тулча и Констанца отправили уведомление о ЧП.

«Начиная с 02:25 ночи (совпадает с московским временем — прим. ред.) два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за воздушной обстановкой», — заявили в пресс-службе.

Благодаря радиолокационной системе наблюдения отследили путь беспилотника. Он направился в сторону Украины. Самолеты F-16 вернули на базу примерно в 04:08.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что на востоке страны якобы упал российский беспилотник. Он отметил, что дрон разбился. Латвийские представители начали обсуждать случившееся с НАТО.