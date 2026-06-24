Руководителю центра поддержки СВО вручили благодарность в Ленинском округе

В администрации округа отметили вклад специалистов центра в работу с военнослужащими и их семьями. Центр выстроил взаимодействие с муниципальными службами, фондом «Защитники Отечества», местной Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Работа ведется в части социальной, юридической и гуманитарной помощи.

Первый заместитель главы округа Владимир Иванов подчеркнул значимость деятельности людей, которые помогают семьям военнослужащих и самим бойцам. Он отметил, что поддержка участников СВО остается одним из приоритетных направлений работы муниципалитета.

«Большая гордость, что в нашем округе есть люди, которые уделяют столь значительное внимание поддержке участников СВО и их семей. Супруг и сын Анны также являются бойцами. Прямо сейчас сын находится на передовой — желаю ему крепкого здоровья, душевных и телесных сил и скорейшего возвращения домой», — сказал Владимир Иванов.

Анну Голдман наградили за активную гражданскую позицию и вклад в помощь участникам СВО и их семьям. В округе действует система мер поддержки, включая предоставление мест в детских садах, путевок в лагеря и бесплатное питание для детей военнослужащих. Семьи также получают психологическую и юридическую помощь.

«Нашим воинам и их семьям государство оказывает всестороннюю поддержку. Мы стараемся, чтобы каждая семья знала о доступных мерах помощи и могла ими воспользоваться. Это наш долг перед теми, кто защищает Родину», — сказала Анна.