Руководителя общественной приемной в Балашихе отметили благодарностью

В Балашихе состоялся обучающий семинар для руководителей местных общественных приемных партии «Единая Россия». В рамках мероприятия руководитель общественной приемной местного отделения партии Галина Черкасова была удостоена благодарственного письма за выдающуюся работу в решении социальных вопросов жителей.

Семинар собрал ключевых представителей партии, среди которых были секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, уполномоченный по правам ребенка в Московской области и региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Ксения Мишонова, а также депутат Государственной Думы Алла Полякова. Участники обсудили актуальные вопросы поддержки участников специальной военной операции, включая их реабилитацию и трудоустройство, а также темы материнства и детства, где особую роль играет партийный проект «Женское движение Единой России».

«Наша задача — быть рядом с людьми, которые нуждаются в помощи. Мы ежедневно сталкиваемся с их проблемами и стараемся найти решения. Партпроект „Женское движение Единой России“ помогает нам эффективно поддерживать семьи участников СВО, многодетных матерей и решать другие важные вопросы. Благодарность людей, которым мы смогли помочь, — это то, что вдохновляет нас продолжать», — сказала Галина Черкасова.

Партийный проект «Женское движение Единой России» стал важным инструментом социальной политики, направленным на защиту прав женщин, поддержку материнства и детства, а также помощь семьям участников СВО. Благодаря таким инициативам удается оперативно реагировать на запросы общества и оказывать адресную помощь.

Награждение Галины Черкасовой стало признанием ее личного вклада в развитие социальной работы в Балашихе и подтверждением важности деятельности общественных приёмных в решении насущных проблем жителей.