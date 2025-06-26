Руководитель волонтерского центра из Лобни получила награду от бойцов СВО

Волонтерский центр «Свечной блиндажик» с начала специальной военной операции оказывает активную поддержку защитникам Отечества. Руководитель организации Галина Мамонтова получила медаль волонтера-добровольца и благодарственное письмо от командования башкирского батальона.

Награды, переданные из Донецкой области, вручила волонтеру директор театра «Камерная сцена», муниципальный депутат Светлана Давыдова.

Галина Мамонтова отметила, что эта медаль стала признанием самоотверженного труда всех добровольцев центра. «Каждый волонтер вкладывает душу в общее дело, и именно это поддерживает веру в добро», — сказала она.

Работа «Свечного блиндажика» стала важным связующим звеном между тылом и фронтом. Добровольцы собирают и отправляют гуманитарную помощь, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети и пишут бойцам письма поддержки.