Руководитель Комитета семей воинов посетила родственников бойца СВО в Балашихе

Ольга Бортновская посетила семью участника специальной военной операции в Балашихе. Встреча была приурочена ко дню рождения бойца, который сейчас выполняет свой долг на передовой.

Представитель организации поздравила семью военнослужащего — жену Анастасию и четверых детей — передала ей гостинцы и обсудила повседневные дела и успехи ребят, поддержав семью в трудное время. По словам участницы Комитета, такие визиты не являются формальностью, а направлены на персональную поддержку семей героев и на то, чтобы показать: отцы и мужья, совершающие ежедневный подвиг, всегда остаются в сердцах людей.

«Это возможность лично поддержать семьи наших героев, показать, что они не одни, а их отцы и мужья, совершающие ежедневный подвиг, всегда в наших сердцах. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы помогать им», — отметила Ольга Бортновская.

Анастасия поделилась трогательной историей, связанной с ее мужем: во время краткосрокового отпуска он привез из зоны боевых действий кота в Балашиху, ставшего символом заботы и любви, которая на расстоянии становится только крепче.

В Балашихе действует комплексная система поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей. В Московской области реализуется более 70 мер социальной поддержки; подробности о них можно найти на официальных ресурсах региона.