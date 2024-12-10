Житель Люберец передал партию гуманитарного груза бойцам СВО

Очередную партию гуманитарной помощи подготовил к отправке в зону специальной военной операции глава футбольной школы «Спартак» Дмитрий Кудинов. Он призвал всех желающих присоединиться к этой важной миссии.

Дмитрий Кудинов также является руководителем комитета РФСО «Спартак» по футболу и совладельцем компании «Мой Мяч». В посылках, которые получат бойцы СВО и жители Курской и Белгородской областей, — продукты с длительным сроком хранения, сладости, кофе и чай, а также средства личной гигиены. Кудинов добавил, что можно также передать участникам спецоперации письма или рисунки детей и подарки к Новому году.

Сбор гуманитарной помощи ведется в Люберцах в общественных приемных партии «Единая Россия» на улице Ленина, 9 и улице Кирова, 22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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