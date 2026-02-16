Рубио заявил о желании США помочь завершить конфликт на Украине

США заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине завершился, и хотят сделать для этого все. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в Будапеште на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном, прямую трансляцию на YouTube ведет Sky News .

«Мы не пытаемся навязать кому-либо сделку. Мы не пытаемся принудить кого-либо заключить сделку, на которую никто не хочет идти. Мы просто хотим помочь», — добавил он.

По словам Рубио, этот конфликт не должен был начаться и никому не выгоден, и его завершение сделает мир лучше.

Во вторник и среду в Женеве состоится следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, однако начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков также войдет в ее состав.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие Мединского в Абу-Даби тем, что там на повестке стояли вопросы, которые должны были решать военные.