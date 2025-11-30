Рубио выразил надежду на прогресс по итогам переговоров Украины и США

Американский госсекретарь Марко Рубио рассчитывает на новый прогресс в переговорах США и Украины, которые проходят во Флориде. Об этом он заявил в начале встречи с украинской делегацией, написало РИА «Новости» .

Сегодня секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, подтвердил старт переговоров. В пятницу украинский президент Владимир Зеленский назначил его руководителем группы вместо отправленного в отставку Андрея Ермака.

В делегацию также вошли начальник Генштаба ВСУ Андрей Игнатов, представители украинского МИД и разведки.

В ходе встречи стороны перейдут к ключевым вопросам: по данным портала Axios, главными темами переговоров станут территориальные параметры будущего урегулирования и гарантии безопасности. Американская сторона надеется устранить расхождения именно по этим двум пунктам, которые не удалось согласовать на предыдущем раунде в Женеве.